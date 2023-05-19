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لبنان

مخزومي من بكركي: لتتفق المعارضة على اسم مرشح

Lebanon 24
19-05-2023 | 07:16
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 استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، رئيس حزب " الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي.
 
 
وقال بعد اللقاء: "بحثنا مع غبطته في موضوع الساعة وهو انتخاب رئيس للجمهورية، والمعارضة تعمل اليوم وتحاول ان تتوحد للسير في هذا الملف، والجميع ينتظر منا انتخاب رئيس للجمهورية والدستور اللبناني ينص على انه كل 6 سنوات على المجلس النيابي الاجتماع من اجل انتخاب رئيس".
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أضاف :" نزلنا 11 مرة الى المجلس، وفي كل مرة كانت هناك مقاطعة للدورة الثانية، وفعليا مر علينا 5 أشهر ونحن خارج المجلس ولم نستطيع انتخاب رئيس. لذلك على الجميع الاتفاق والنزول الى المجلس لانتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن".
 
 
وتابع: "الثنائي الشيعي لديهما مرشح ويجب ان يكون لدينا نحن مرشح ايضا وان ننزل الى المجلس ونبقى موجودين من اجل انتخاب رئيس والذي يحصل  فعليا على 65 صوتا نقدم التهنئة له، لان العالم يتوقع منا وفي ظل التسويات الموجودة في المنطقة اليوم ان يكون لدينا رئيس وحكومة ونقوم بتطبيق الاصلاحات التي نعمل عليها مع صندوق النقد الدولي وغيره".
 
وأكمل مخزومي :" الناس لم تعد تحتمل والعالم ذاهب باتجاه تسويات في المنطقة، ونحن لا نزال في "مكانك راوح". الامور لا تسير في هذه الطريقة والوضع الاقتصادي لا يزال يتدهور. من هنا طلبنا من سيدنا، ونطلب من كل المعارضة الاتفاق على إسم مرشح واحد وننزل الى المجلس وننتخب رئيسا في أسرع وقت".
 
وقال: "كما وضعت غبطته في اجواء زياراتنا الى الخارج، اضافة الى الزيارة المرتقبة الى فرنسا للاجتماع بحوالى 60 نائبا فرنسيا، لان ما يهمنا هو الاصلاح وكيفية العمل مع المجتمع الدولي في المرحلة القادمة. وفي النتيجة، اذا لم يكن لدينا اصلاح، فلن نستطيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي لن نستطيع الوصول الى مرحلة فتح لبنان للاستثمارات من أجل دعم الاقتصاد. والتنسيق قائم ونأمل الوصول الى حل في أسرع وقت ممكن".

 
واستقبل البطريرك الراعي النائب زياد الحواط والقاضي أرز العلم ونجله فادي، حيث قدم القاضي العلم للراعي تصوره في اللامركزية الادارية الموسعة.
 
ومن الزوار ايضا: الشيخ سعد فوزي حمادة، فالزميل غسان عازار الذي قدم للبطريرك نسخة عن كتابه الجديد " مئوية الحرب العالمي الاولي 1914- 2014" مآسيها ووقعها على بلاد البترون".
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