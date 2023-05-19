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لبنان

خلاف بين أولاد عمّ يتطوّر إلى تبادل إطلاق نار

Lebanon 24
19-05-2023 | 07:26
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تطوّر خلاف بين أولاد عمّ، من ال صالح في بلدة الخريبة، الى تبادل اطلاق نار، ولم يُفد عن تسجيل إصابات حتى الان، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
 
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