خلاف بين أولاد عمّ يتطوّر إلى تبادل إطلاق نار

تطوّر خلاف بين أولاد عمّ، من ال صالح في بلدة الخريبة، الى تبادل اطلاق نار، ولم يُفد عن تسجيل إصابات حتى الان، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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