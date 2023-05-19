ينشط بسرقة المنازل في بلدات جنوبية... هكذا سقط بكمين محكم

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:بنتيجة المتابعة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة كافة أنواع الجرائم ومنها السرقة، كُلِّفَت مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي بتكثيف الجهد الاستعلامي لتحديد هوية ومكان تواجد أحد سارقي المنازل في بلدات بنت جبيل، بعد توافر معلومات مؤكّدة عن ضلوعه بعدة سرقات منازل ودراجة آلية.على اثر ذلك، باشرت إحدى دوريات المفرزة استقصاءاتها وتحريّاتها لمتابعة المشتبه به الشديد الحذر أثناء تنقلاته، حيث تم رصده والإطباق عليه وتوقيفه بكمين محكم على متن سيارة نوع "أوبل" دون لوحات في محلة مفرق مارون الراس، ويدعى:- س. أ. (من مواليد عام 1991، لبناني)بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على /4/ سرقات منازل بواسطة الكسر والخلع واحدة منها باءت بالفشل، وسرقة دراجة آلية.أودع مع المضبوطات مخفر بنت جبيل لإجراء المقتضى بحقه، بناءً على إشارة القضاء.