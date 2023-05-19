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لبنان

اجتماع في البترون بحث في تعميم مولوي حول إجراء إحصاء للنازحين السوريين

Lebanon 24
19-05-2023 | 07:34
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عقد اليوم اجتماع في بلدية البترون بناء على دعوة من قائمقام البترون روجيه طوبيا، وبالتنسيق مع رئيس اتحاد بلديات منطقة البترون مرسيلينو الحرك، ضم إليهما، رئيس رابطة مخاتير منطقة البترون جاك يعقوب، رؤساء بلديات منطقة البترون وآمري فصائل قوى الأمن الداخلي في قضاء البترون.
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وتم التباحث في تعميم وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي المتعلق بإجراء إحصاء دقيق للنازحين السوريين ضمن نطاق كل البلدات والقرى البترونية.
 
وتم التشديد على إيلاء هذا الأمر وتنفيذ التعميم بدقة وإيداع كل المعلومات لجانب الأمن العام - دائرة البترون الذي زود رؤساء البلديات والمخاتير بأقراص مدمجة تتضمن برنامج تعبئة المعلومات المطلوبة.
 
كما تم البحث خلال الاجتماع في ضرورة قمع المخالفات التي ترتكب من سائقي الدراجات النارية والسيارات غير المرخصة وجرى التنسيق على آلية التعاون بين البلديات والمخاتير وقوى الأمن الداخلي.
وشدد المجتمعون على "ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على مالية البلديات لجهة فرض القيم التأجيرية على المساكن المؤجرة للنازحين السوريين، بالاضافة إلى حض المواطنين على ضرورة اتخاذ الاجراءات كافة لتأمين كافة الشروط لإيجارات النازحين والعمل على تطبيق حرفي لمضمون تعميم الوزير مولوي، على أن يتم إصدار كتاب يلخص توصيات الاجتماع وتعميمه على البلديات والمخاتير وإبلاغه على سبيل العلم للأجهزة الامنية المعنية. (الوكالة الوطنية)

 
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