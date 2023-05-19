البيسري بحث والسفيرة الفرنسية في التطورات

استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري صباح اليوم في مكتبه السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو، وتم البحث في تطورات الوضع اللبناني على الصعيدين السياسي والأمني.

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