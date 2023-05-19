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لبنان

البيسري بحث والسفيرة الفرنسية في التطورات

Lebanon 24
19-05-2023 | 07:57
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استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري صباح اليوم في مكتبه السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو، وتم البحث في تطورات الوضع اللبناني على الصعيدين السياسي والأمني.
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لبنان

البيسري

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