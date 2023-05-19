المرتضى بحث مع وفد من فاعليات بعلبك في وضع القلعة

إستقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه، وفداً من فاعليات مدينة بعلبك معني بالشأنين الثقافي والبلدي.

وبحث الوفد مع الوزير في شؤونٍ مرتبطة بالواقع الثقافي العام في مدينة بعلبك.

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واشار الوفد الى ان "التعديلات على المدخل الجديد للولوج الى القلعة المزمع افتتاحه قريباً يفتقر للأثر الجمالي مقارنةً بالمدخل الحالي فضلاً عن ان له إنعكاسا اقتصاديا سيئا على مالكي المؤسسات السياحية في سوق بعلبك على اعتبار ان الوافدين سوف يسلكون طريقاً اخرى للوصول الى القلعة والخروج منها غير طريق السوق".



وفي ضوء المآخذ والملاحظات التي وضعها الوفد ، قرّر المرتضى القيام بزيارة قريبة لبعلبك لمعاينة الأمر شخصياً تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب. (الوكالة الوطنية)