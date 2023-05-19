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لبنان

من فرنسا مُجدّداً... تأكيدٌ على إصدار مذكرة توقيف بحقّ رياض سلامة

Lebanon 24
19-05-2023 | 08:31
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أفادت "الشرق"، أنّ المدعي العام الفرنسي في القضايا المالية أكّد إصدار مذكرة توقيف فرنسية بحقّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
 
 
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فرنسا

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