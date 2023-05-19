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لبنان

كيف ردّ رياض سلامة على تسلّم النيابة العامّة مذكّرة التوقيف الصّادرة بحقّه؟

Lebanon 24
19-05-2023 | 08:38
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ردّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على تسلّم النيابة العامّة مذكّرة التوقيف الصّادرة بحقّه والمُعمّمة عبر الإنتربول الدولي، بأنّ هذه الإشارة جاءت بناءً على طلب القاضية الفرنسيّة، والتي استندت لتغيّبه عن جلسة الإستجواب التي حدّدتها في 16 أيار.
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وأضاف سلامة في تصريحات لـ"CNBC عربيّة"، أنّه لم يحضر جلسة الإستجواب لعدم إخطاره تبعاً لأصول القواعد والقوانين المرعية الإجراء، وأنّه سيتقدّم باستئناف لإلغاء هذه الإشارة.
 
 
 
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