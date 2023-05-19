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لبنان

إرجاء جلسة متابعة المحاكمة في جريمة بتدعي

Lebanon 24
19-05-2023 | 08:42
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 أرجأت هيئة المجلس العدلي جلسة متابعة المحاكمة في جريمة قتل صبحي فخري وزوجته نديمة في منزلهما في بلدة بتدعي - البقاع الى تموز المقبل. (الوكالة الوطنية)
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