إرجاء جلسة متابعة المحاكمة في جريمة بتدعي

أرجأت هيئة المجلس العدلي جلسة متابعة المحاكمة في جريمة قتل صبحي فخري وزوجته نديمة في منزلهما في بلدة بتدعي - البقاع الى تموز المقبل. (الوكالة الوطنية)

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