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لبنان

أرسلان: هزلت السياسة في هذا البلد المنكوب

Lebanon 24
19-05-2023 | 08:57
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غرد رئيس الحزب "الديموقراطي اللبناني" طلال أرسلان عبر حسابه على "تويتر": "مع الأسف الشديد بعض السياسيين اللبنانيين يعتقدون أنهم في موقع البوصلة الدولية والاقليمية يتصرفون ويتكلمون ويصرحون بحقد وضغينة ونيات سيئة ومبيتة وكأن الناس وهذا الشعب المسكين المنهوبة أمواله ومدّخراته يتحمل المزيد من هذا الاسلوب الوحشي واللاإنساني بالمتاجرة بحقوقه وأبسط قواعد العيش الكريم، هزلت السياسة في هذا البلد المنكوب وأصبحنا نموذجا لا مثيل له في العالم وبين الدول، فحتى اذا قلنا أصبحنا في شريعة غاب نقول في الوقت نفسه للغاب شريعة، أما نحن بأي شريعة نحكم؟؟".
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