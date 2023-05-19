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لبنان

في الدامور... هذا ما فعله رجلٌ بولديه القاصرين! (صورة)

Lebanon 24
19-05-2023 | 09:21
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صـدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البلاغ التّالي:

بتاريخ 5-5-2023، انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام والد بتعنيف ولديه القاصرين.

من خلال المتابعة، تمكّنت عناصر مخفر الدامور من كشف هويته وتحديد مكان إقامته، ويدعى:
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ا. ج. (مواليد عام 1979، سوري)
على الأثر انتقلت دورية الى منزله الكائن في محلة الناعمة، وأوقفته.

بالتحقيق معه، اعترف بتعنيف ولديه بسبب غيابهما عن المنزل دون علم أحد، وباستماعهما بحضور مندوب الأحداث صرحا بتعرضهما للضرب المتكرر من قبل والدهما.

وبمعاينتهما من قبل طبيب شرعي، تبيّن وجود احمرار في الظهر والساقين والآلام ناتجة عن عنف جسدي.

أوقف (ا. ج.) رهن التحقيق وسلم الولدان الى والدتهما، كذلك أوقف الوالد بجرم دخول البلاد خلسة بناء على إشارة القضاء المختص.
 
 

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