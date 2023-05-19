إليكم سعر صرف الدولار الآن

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 94300 و94600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 94350 و94650 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.