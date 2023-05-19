عرَض صوراً لصغار طائر البلبل للبيع.. فأوقفته مفرزة استقصاء الشمال

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:بناءً على شكوى مقدّمة من إحدى الجمعيات المعنية بمكافحة الصيد الجائر إلى شعبة العلاقات العامة، حول تداول صور لصغار طائر "البلبل"، معروضة للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يحظر قانون الصيد البري حجزها والاتجار بها. وان مثل هذه الانتهاكات يؤدي إلى إلحاق الضرر في الطبيعة والتسبب بخلل في التوازن البيئي.من خلال المتابعة الفوريّة من قبل عناصر مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي، تمكّنت بتاريخ 19-5-2023 من التوصّل إلى هويّة ناشر الإعلان وتوقيفه في محلة علما / قضاء زغرتا، ويدعى:- م. ا. (من مواليد عام 1993، سوري)بالتحقيق معه من قبل مخفر رميلة، اعترف بما نسب اليه.تم مسح الصور عن موقع التواصل الاجتماعي، وأوقف الفاعل وتعهد بعدم تكرار ذلك، بناء على إشارة القضاء المختص.