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لبنان
إطلاق نار كثيف يستهدف مبنى مقابل مستشفى السان تيريز (فيديو)
Lebanon 24
19-05-2023
|
10:46
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين يستقلون سيارات رباعية الدفع، أطلقوا النار بكثافة من رشاشات حربية باتجاه الطابق الاول لمبنى "اوركا"، مقابل مستشفى السان تيريز، وفروا الى جهة مجهولة.
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إطلاق نار
السان تيريز
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