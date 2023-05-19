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لبنان

إطلاق نار كثيف يستهدف مبنى مقابل مستشفى السان تيريز (فيديو)

Lebanon 24
19-05-2023 | 10:46
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين يستقلون سيارات رباعية الدفع، أطلقوا النار بكثافة من رشاشات حربية باتجاه الطابق الاول لمبنى "اوركا"، مقابل مستشفى السان تيريز، وفروا الى جهة مجهولة.
 
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إطلاق نار

السان تيريز

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