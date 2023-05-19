إطلاق نار كثيف يستهدف مبنى مقابل مستشفى السان تيريز (فيديو)

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين يستقلون سيارات رباعية الدفع، أطلقوا النار بكثافة من رشاشات حربية باتجاه الطابق الاول لمبنى "اوركا"، مقابل مستشفى السان تيريز، وفروا الى جهة مجهولة.

Advertisement