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لبنان

غرق شخصين في المسبح الشعبي في صيدا

Lebanon 24
19-05-2023 | 10:53
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شهد المسبح الشعبي في صيدا حادثة غرق شخصين الأول يدعى محمد.ح. من مواليد 1983، والثاني يدعى بسام. ح. من مواليد 2003. 

وقد حضر إلى المكان فوج الإنقاذ الشعبي التابع لمؤسسة معروف سعد والصليب الأحمر اللبناني، وعملا على إسعاف الغريقين ونقلهما إلى مستشفى الهمشري في صيدا لتلقي العلاج.
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