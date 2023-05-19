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لبنان

كرامي: مشروع بحيرة عطارة سينفذ قريباً

Lebanon 24
19-05-2023 | 10:56
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 استقبل رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي في دارته في طرابلس، وفداً بلديا واختياريا وشعبيا من بلدة بقاعصفرين - الضنية.
 
 
وبحث كرامي مع الوفد انطلاقة الموسم السياحي والاصطيافي والحاجات والامكانات اللازمة لتوفير موسم يعود بالخير على الاهالي وعلى المنطقة بشكل عام.
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ورحب كرامي بالوفد، واعتبر ان "دار آل كرامي هي دار كل فرد من اهالي بقاعصفرين، وذلك تقديرا لهذه البلدة التي تحتل في نفوسنا وتاريخنا مكانة كبيرة، فهي بلدة عبد الحميد ورشيد وعمر الأحب الى قلوبهم، وفيها ومع اهاليها ناضلوا وامضوا اجمل الاوقات".
 
وقال: "اليوم نحن امام استحقاق الموسم السياحي الذي نأمل ان يحمل الخير لاهلنا في كل لبنان، وعلينا ان نستعد لاستقباله بكل ما اوتينا من جهد من عمل لازمين"، معلنا ان "بحيرة عطارة سينطلق العمل بها قريبا جدا وهذا مؤكد باذن الله خصوصا بعد المطالبات الحثيثة لتنفيذها، وهذه البحيرة جميعنا يعلم ما فوائدها على بقاعصفرين واهاليها ومزروعاتها".
 
واضاف: "نحن الى جانبكم في السراء والضراء، ومؤسساتنا في خدمتكم، وسنشهد باذن الله موسما سياحيا واعدا بتكافلنا وتضامننا وتقديم المصلحة العامة على المصالح الخاصة".
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