ضبط هواتف خلوية مع متمّماتها.. هذا ما أسفرت عنه عملية تفتيش أمنية في سجن البترون

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:



بعد عملية تفتيش دقيقة، تمكّن عناصر التفتيش في سجن البترون في وحدة الدرك الإقليمي، وبمؤازرة فصيلة من الفوج السيّار الرابع في وحدة القوى السيّارة، من ضبط /12/ هاتفًا خلويًا مع متمّماتها وشواحن وسمّاعات أذن.

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