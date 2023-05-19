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لبنان

ضبط هواتف خلوية مع متمّماتها.. هذا ما أسفرت عنه عملية تفتيش أمنية في سجن البترون

Lebanon 24
19-05-2023 | 11:05
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: 

بعد عملية تفتيش دقيقة، تمكّن عناصر التفتيش في سجن البترون في وحدة الدرك الإقليمي، وبمؤازرة فصيلة من الفوج السيّار الرابع في وحدة القوى السيّارة، من ضبط /12/ هاتفًا خلويًا مع متمّماتها وشواحن وسمّاعات أذن.
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التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
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