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لبنان
انتحل صفات رجل دين ومختار وموظف في "الداخليّة"... الجيش أوقفه في دورس بعدما أطلق النار على دوريّة
Lebanon 24
19-05-2023
|
11:05
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:
بتاريخ 19 / 5 / 2023 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة دورس - بعلبك المواطن (م.م.) المطلوب بجرائم: السرقة والسلب، إطلاق النار، نقل المخدرات وبيعها، النصب والاحتيال، ترويج العملة المزورة. كما أقدم على انتحال عدة صفات منها: موظف في وزارتي الداخلية والتربية، رجل دين، عنصر أمن، مختار، وأثناء عملية التوقيف أطلق النار باتجاه الدورية من دون وقوع إصابات.
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بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
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