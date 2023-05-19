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لبنان

انتحل صفات رجل دين ومختار وموظف في "الداخليّة"... الجيش أوقفه في دورس بعدما أطلق النار على دوريّة

Lebanon 24
19-05-2023 | 11:05
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:
بتاريخ 19 / 5 / 2023 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة دورس - بعلبك المواطن (م.م.) المطلوب بجرائم: السرقة والسلب، إطلاق النار، نقل المخدرات وبيعها، النصب والاحتيال، ترويج العملة المزورة. كما أقدم على انتحال عدة صفات منها: موظف في وزارتي الداخلية والتربية، رجل دين، عنصر أمن، مختار، وأثناء عملية التوقيف أطلق النار باتجاه الدورية من دون وقوع إصابات.
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بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
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