بأسلوب الأفلام.. مجهولون يطلقون النار على مواطنين وهذا ما حصل في منطقة السان تيريز (فيديو)

اقدم مجهولون داخل سيارة على اطلاق النار بإتجاه المدعو "ز.ع" واصابته بطلقات نارية في قدميه في منطقة القبة - مفرق الدنون. وأفادت مراسلة "لبنان 24" انّ مطلقي النار فروا الى جهة مجهولة، ونُقل المصاب الى مستشفى طرابلس الحكومي للعلاج.



وبحسب ما علم فان اطلاق النار جاء نتيجة اشكال سابق.

ومن القبة الى السان تيرز في الضاحية الجنوبي، حضر كل من محمد ح. ومحمود ز. وحسين ع. ومصطفى ع. على متن جيب برادو وجيب تاهو، إلى محلة السان تيريز في الضاحية واطلقوا النار بغزارة على منزل المدعو حسين ش. وهو صاحب معرض سيارات في المنطقة. وبحسب المعلومات فانّ سبب الخلاف يعود الى علاقة جمعت الاخير بطليقة أحد هؤلاء الاشخاص. ورغم محاولات المصالحة بين الاطراف الا انّ المصالحة باءت بالفشل.