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لبنان

لقاءات عدة للمرتضى اليوم

Lebanon 24
19-05-2023 | 11:52
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إستقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية - قصر الصنائع، رئيس" منتدى الفن التشكيلي" علي ناصر على رأس وفد، في حضور مديرة "مدرسة الشهيد الطيار زهير شحادة" الرسمية بتول جزيني، وكانت جولة افق لجهة الحراك الثقافي المتعلق بالفن التشكيلي والفعاليات التي تنظم في مختلف المناطق اللبنانية وبنجاح ملحوظ. 
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وفي السياق، تقدم رئيس "المنتدى" بطلب الى المرتضى لرعاية وحضور معرض الفن التشكيلي تحت عنوان "أمل لبنان" في "قصر صوفر"، كما وطلب رعايته لسيمبوزيوم "الصليب الاحمر" في بلدة عين وزين.
 
من جهتها، شكرت جزيني المرتضى لمنحها شرف تمثيله في افتتاح "سمبوزيوم  عنقون" الذي كان برعايته، واشارت الى "التحضير  لتنظيم رحلة مجانية لتلاميذ المدرسة في قلعة صور لمناسبة عيد التحرير"، فرحب المرتضى بالامر واعطى توجيهاته للمعنيين في قلعة صور للاستعداد لهذا اليوم المميز.
 
هذا ووجه المرتضى دعوة الى جزيني وتلاميذ "مدرسة الشهيد الطيار زهير شحادة" الرسمية، لزيارة مقر المكتبة الوطنية في بيروت.
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