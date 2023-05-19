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لبنان

لطالبي جواز السفر بالخدمة السريعة.. التسعيرة ارتفعت وهكذا أصبحت

Lebanon 24
19-05-2023 | 12:39
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أفادت معلومات الـ"ال بي سي" عن رفع بدل الخدمة السريعة للحصول على جواز سفر من مليونين و800 ألف ليرة الى 4 ملايين و200 الف ليرة تضاف على رسم جواز السفر الذي سيبقى سعره كما هو. 
 
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