لطالبي جواز السفر بالخدمة السريعة.. التسعيرة ارتفعت وهكذا أصبحت

أفادت معلومات الـ"ال بي سي" عن رفع بدل الخدمة السريعة للحصول على جواز سفر من مليونين و800 ألف ليرة الى 4 ملايين و200 الف ليرة تضاف على رسم جواز السفر الذي سيبقى سعره كما هو.

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