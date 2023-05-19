في طرابلس.. إزالة "هانغرات" في محيط سوق الخضار الجديد

لا تزال شرطة بلدية طرابلس تزيل منذ الصباح، المخالفات والتعديات في محيط سوق الخضار الجديد في طرابلس، طريق المهجر الصحي، حيث تم رفع وازالة "هانغرات" حديدية في المحلة بإستخدام آليات تابعة للبلدية.

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واشارت البلدية في بيان، الى ان "هذه الخطوة التي تقوم بها بلدية طرابلس هي لازالة جميع البسطات والاكشاك التي تتسبب بزحمة سير والتي يشغلها عمال اجانب. وبالرغم من كل المحاولات لعرقلة افتتاح سوق الخضار الجديد بعد الحادثة للاخيرة عبر اضرام النيران من قبل مجهولين داخل الريغارات، في محاولة لالحاق الاذى بالسوق، الا ان بلدية طرابلس وقيادة الشرطة مصرة على إفتتاحه واعادة الصورة الحقيقية والحضارية لمدينة طرابلس وقمع جميع المخالفات والتعديات من شوارع الرئيسية والفرعية".