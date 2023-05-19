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لبنان

حادث مأساوي يودي بحياة إبن الـ22 عاماً

Lebanon 24
19-05-2023 | 12:54
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قضى الشاب ه.س. (22 عاماً) بحادث سير مأساوي على طريق عام الخيام - محلة جبلي.
 
 
 
وفي التفاصيل، اصطدمت سيارته من نوع "مرسدس" لون فضي، بشجرة على طريق عام الخيام - محلة جبلي، بالقرب من مركز الهيئة الصحية الاسلامية، ما ادى الى وفاته على الفور.
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طريق عام الخيام

محلة جبلي

لبنان

حادث سير

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