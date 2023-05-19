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لبنان
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
19-05-2023
|
14:00
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حافظ سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم على تسعيرته والتي تتراوح ما بين 94300 و94600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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