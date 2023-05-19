غادة عون: ما بيلبقلكن الا القضاء الأجنبي

غردت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على تويتر قائلة:

"مسا الاوادم. بالامس وفي أحد برامج ال talk show صاروا يتمسخروا ويضحكوا لانو غادة عون عملت بلاغ بحث وتحري لسلامة. ولمعلوملتكن انا ادعيت عليه ٣ مرات. يا عيب الشوم. ما بيلبقلكن الا القضاء الأجنبي حيث لا منظومة ولا حمايات ولا حصانات..أما ان يتجرأ قاضي لبنان ويتصدى للمنظومة فهذا لا يغتفر ويكون عندها هذا القاضي مدعاة للسخرية والتهكم من قبل البعض. وللطرد من قبل البعض الاخر. مش خرجكن الا القضاء الأجنبي وانشالله بيجي من الصين ما بيهم.المهم نخلص من هذا الشر الكبير الذي خنق هذا البلد وشعبه وسبب انهياره. وهذا الشر لا يختصر بشخص انما بمنظومة كاملة متشعبة متجذرة في كل قطاعات هذا البلد.عسى ان تكون ملاحقة سلامة من قبل القضاء الأجنبي بداية النهاية.يا رب".