جميل السيد بعد القمة العربية: هذا ما يحتاجه العرب.. "وحُطّ زيلينسكي على جنَب"

غرّد النائب جميل السيّد على حسابه عبر "تويتر"، قائلا: "إنتهت القمة العربية بسلام،

في الشكل،

هي نجاح كامل للمملكة العربية السعودية في جمْع كل الدول العربية من دون استثناء ولأوّل مرة منذ ما قبل عام ٢٠١١..

في المضمون، وحُطّ زيلينسكي على جنَب،

يحتاج العرب لأكثر من قمّة ولأكثر من معجزة لتوحيد كلمتهم وأهدافهم…

قال تعالى:

(لو أنفَقْتَ ما في الأرض جميعاً ما ألّفتَ بين قلوبهم لكن الله ألّفَ بينهم)،

فعسى أن تكون تلك القمّة بداية التآلف، لئلّا تنطبق عليهم الآية الكريمة: ( تحسَبُهُمْ جميعاً وقلوبُهُمْ شتَّى)…".

إنتهت القمة العربية بسلام،

في الشكل،

هي نجاح كامل للمملكة العربية السعودية في جمْع كل الدول العربية من دون استثناء ولأوّل مرة منذ ما قبل عام ٢٠١١..

في المضمون، وحُطّ زيلينسكي على جنَب،

يحتاج العرب لأكثر من قمّة ولأكثر من معجزة لتوحيد كلمتهم وأهدافهم…

قال تعالى:

(لو أنفَقْتَ ما… — اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) May 19, 2023 Advertisement