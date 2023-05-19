جميل السيد بعد القمة العربية: هذا ما يحتاجه العرب.. "وحُطّ زيلينسكي على جنَب"

إنتهت القمة العربية بسلام،
في الشكل،
هي نجاح كامل للمملكة العربية السعودية في جمْع كل الدول العربية من دون استثناء ولأوّل مرة منذ ما قبل عام ٢٠١١..
في المضمون، وحُطّ زيلينسكي على جنَب،
يحتاج العرب لأكثر من قمّة ولأكثر من معجزة لتوحيد كلمتهم وأهدافهم…
قال تعالى:
(لو أنفَقْتَ ما…
— اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) May 19, 2023
إنتهت القمة العربية بسلام،
في الشكل،
هي نجاح كامل للمملكة العربية السعودية في جمْع كل الدول العربية من دون استثناء ولأوّل مرة منذ ما قبل عام ٢٠١١..
في المضمون، وحُطّ زيلينسكي على جنَب،
يحتاج العرب لأكثر من قمّة ولأكثر من معجزة لتوحيد كلمتهم وأهدافهم…
قال تعالى:
(لو أنفَقْتَ ما…