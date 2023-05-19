إقفال وختم مبنى في بيروت بالشمع الأحمر.. استثمار دون ترخيص وخطر على الجوار (صور)

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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان ما يلي:بناء على الشكوى رقم 3693/2023 (شؤون) و رقم 85/ش/2023 (مصنفة).-بناء على الجولة الميدانية لمحافظ بيروت بتاريخ 19/5/2023 في منطقة عائشة بكار-الزيدانية، ومنطقة وطى المصيطبة، ومنطقة المزرعة- شارعي بربور والإمام الأوزاعي، والكشف الذي أجري من قبل الجهات المختصة في البلدية على مبنى "الدنا" في محلة البربير، حيث تبين أنه بكامل طوابقه يستثمر دون ترخيص ومشغول من قبل أشخاص من التابعية غير اللبنانية، ولا يستوفي شروط السلامة العامة والحماية من المخاطر والحريق والشروط الصحية، مما يشكل ضرراً وإزعاجاً كبيراً وخطراً داهماً على المحيط والجوار،- بناء على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة.- بناء على اقتراح مدير مصلحة المؤسسات المصنفة بالتكليف.