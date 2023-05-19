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لبنان

إقفال وختم مبنى في بيروت بالشمع الأحمر.. استثمار دون ترخيص وخطر على الجوار (صور)

Lebanon 24
19-05-2023 | 15:58
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان ما يلي:
بناء على الشكوى  رقم 3693/2023 (شؤون) و رقم 85/ش/2023 (مصنفة).
-بناء على الجولة الميدانية لمحافظ بيروت بتاريخ 19/5/2023 في منطقة عائشة بكار-الزيدانية، ومنطقة وطى المصيطبة، ومنطقة المزرعة- شارعي بربور والإمام الأوزاعي، والكشف الذي أجري من قبل الجهات المختصة في البلدية على مبنى "الدنا" في محلة البربير، حيث تبين أنه بكامل طوابقه يستثمر دون ترخيص ومشغول من قبل أشخاص من التابعية غير اللبنانية، ولا يستوفي شروط السلامة العامة والحماية من المخاطر والحريق والشروط الصحية، مما يشكل ضرراً وإزعاجاً كبيراً وخطراً داهماً على المحيط والجوار،
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- بناء على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة.
- بناء على اقتراح مدير مصلحة المؤسسات المصنفة بالتكليف.
 
 


أصدر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود قراراً حمل الرقم 475 /ب تاريخ 19-5-2023 قضى بإقفال ووضع الاختام على بناية "الدنا" في منطقة المزرعة العقارية، وجاء في القرار:
المادة الأولى: يُقفل وتوضع الأختام على العقار القائم عليه المبنى العائد للسيد مصطفى الدنا، الكائن في منطقة المزرعة العقارية-متفرع من شارع الإمام الأوزاعي، بالقرب من محل "مجوهرات بلال"، بكامل طوابقه وأقسامه بعد إخلائه من جميع شاغليه فوراً.
المادة الثانية: يُمنع منعاً باتاً فك أو نزع أو إتلاف الأختام، كما يحظر أيضاً التسلل أو الولوج إلى داخل العقار، تحت طائلة الملاحقة الجزائية عملاً بالمادة 395 من قانون العقوبات.  
المادة الثالثة: تُكلّف مصلحة المؤسسات المصنفة بمؤازرة من فوج الحرس بتنفيذ هذا القرار.                      
المادة الرابعة: يُنشر هذا القرار ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
 
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