"فاعتبروا يا اولي الأبصار".. لماذا غرد سفير ايران في لبنان بهذا الشكل؟

قال سفير ايران في لبنان، مجتبى اماني في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "نحن في الجمهورية الاسلامية الايرانية ومن خلال تجربتنا مع الإستكبار العالمي، كشفنا مكره في خداع الدول بالوعود الإقتصادية الزائفة مقابل التخلي عن قدراتها العسكرية. وعند قيامها بذلك، يقوم بإستهداف أمنها دون إنجاز اي وعد اقتصادي او مالي....

فاعتبروا يا اولي الأبصار".

نحن في الجمهورية الاسلامية الايرانية و من خلال تجربتنا مع الإستكبار العالمي، كشفنا مكره في خداع الدول بالوعود الإقتصادية الزائفة مقابل التخلي عن قدراتها العسكرية. و عند قيامها بذلك، يقوم بإستهداف أمنها دون إنجاز اي وعد اقتصادي او مالي....

فاعتبروا يا اولي الأبصار — مجتبی امانی (@mojtaba_amaani) May 19, 2023 Advertisement

ووفق مصادر مطلعة لـ"لبنان 24"، فان "تغريدة السفير أماني يقصد بها الكلام والتحليلات التي صدرت عن البعض بان التقدم الاقتصادي للدولة اللبنانية يتطلب تحجيم امكانيات المقاومة والدور المحوري الذي تؤديه دفاعا عن لبنان في وجه الاطماع الاسرائيلية".