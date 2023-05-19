"فاعتبروا يا اولي الأبصار".. لماذا غرد سفير ايران في لبنان بهذا الشكل؟

قال سفير ايران في لبنان، مجتبى اماني في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "نحن في الجمهورية الاسلامية الايرانية ومن خلال تجربتنا مع الإستكبار العالمي، كشفنا مكره في خداع الدول بالوعود الإقتصادية الزائفة مقابل التخلي عن قدراتها العسكرية. وعند قيامها بذلك، يقوم بإستهداف أمنها دون إنجاز اي وعد اقتصادي او مالي....
فاعتبروا يا اولي الأبصار".
ووفق مصادر مطلعة لـ"لبنان 24"، فان "تغريدة السفير أماني يقصد بها الكلام والتحليلات التي صدرت عن البعض بان التقدم الاقتصادي للدولة اللبنانية يتطلب تحجيم امكانيات المقاومة والدور المحوري الذي تؤديه دفاعا عن لبنان في وجه الاطماع الاسرائيلية".