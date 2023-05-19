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لبنان
تواصل بعيد عن الأضواء
Lebanon 24
19-05-2023
|
17:00
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تردّد أن التواصل بين حزب بارز وتيار حليف (سابقاً) يجري بعيداً عن الأضواء، ولن يُكشف ما لم تحدث حلحلة مباشرة وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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