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لبنان

تغريدة ناريّة من جنبلاط عن "رئيس أوكرانيا" وبشار الأسد.. ماذا قال؟

Lebanon 24
19-05-2023 | 23:52
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غرّد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "الرئيس زيلينسكي.. أنت تقاتل من أجل الدفاع عن الشعب الأوكراني لكنك تحضر خطاب الأسد جلاد الشعب السوري. خاتمة يلتقي مرزبان بايدن مع مرزبان بوتين. كيف تبرر تصرفك أمام الشعبين الأوكراني والسوري؟".
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