Advertisement

لبنان

"قمة جدة" تطالب اللبنانيين بتحمل مسؤولياتهم.. وميقاتي يناشد السعودية رعاية لبنان

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
20-05-2023 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1068868-638201663511547778.jpg
Doc-P-1068868-638201663511547778.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شكل غياب لبنان عن كلمات القادة العرب في "قمة جدة" باستثناء كلمة رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، مؤشراً صادماً على ترجمة الموقف المعلن عربياً ودولياً من أنه على اللبنانيين تحمّل مسؤولياتهم في اجراء الانتخابات الرئاسية، وتأكيداً على أن ما يقال خلاف ذلك لا يعدو كونه "سيناريوهات لبنانية" لا ترجمة فعلية لها في اهتمامات الخارج.
Advertisement

من هنا، جاءت الكلمة الصرخة التي أطلقها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمام القمة متوجهاً الى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالقول: "مَن استطاع نقل المملكة العربية السعودية وشبابها الى المواقع القيادية والريادية التي وصلوا اليها وتحويل المملكة الى بلد منتج بكل ما للكلمة من معنى، في فترة قصيرة، ليس صعبا عليه أن يكون العضد لاشقائه في لبنان. من هنا فاننا نتطلع الى رعاية المملكة ولفتتها الاخوية تجاه بلدي لبنان ليتمكن من النهوض من جديد".

وأفادت أوساط حكومية معنية أن "رئيس الحكومة أجرى، خلال القمة، سلسلة اجتماعات ولقاءات  مع عدد من الرؤساء والقادة شرح خلالها الوضع اللبناني من مختلف جوانبه وأولوية دعمه على الصعد كافة للنهوض من محنته".

ومن المقرر أن يعود رئيس الحكومة والوفد الوزاري اللبناني الى بيروت اليوم ليستأنف الإثنين اجتماعاته في السرايا ، كما دعا الوزراء إلى لقاء تشاوري عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الاثنين "للبحث في الأمور الراهنة".
وجددت أوساط حكومية معنية التأكيد إن "هذا اللقاء كان اتفق على عقده في ختام الاجتماع الذي عقد في الثامن من الجاري، للبحث في ملف عودة النازحين السوريين والاجراءات المتخذة في هذا الملف، لكن التطورات السياسية والقضائية الحاصلة سوف تفرض نفيها على النقاش كبند رئيس".

واشارت الاوساط الى أن "الكلام عن دعوة مجلس الوزراء للانعقاد في السادس والعشرين من الجاري غير دقيق، لان البحث المسألة لا تزال قيد التقاش في ضوء الملفات العادية والطارئة، والارتباطات المسبقة لرئيس  الحكومة والوزراء".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-05-20
04:31 | 2023-05-20
04:17 | 2023-05-20
04:07 | 2023-05-20
04:00 | 2023-05-20
03:57 | 2023-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website