"حساسية" جميل السيد تؤدي إلى "إشكال" مع الحوت.. وسجالٌ حاد يندلع!

شهدت جلسة لجنة الأشغال النيابية يوم الخميس الفائت والتي بحثت شؤون المطار قبل إنطلاق موسم الصيف سجالاً حاداً بين النائب جميل السيد ورئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، الذي رد على كل الاتهامات التي اطلقها السيد وفنّدها بالوقائع ما أخرج الاخير عن طوره ، مما إستدعى تدخل رئيس اللجنة النائب سجيع عطيه لتهدئة الأمور داخل الجلسة.

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ولفت المصدر الى أن هذا الشجار لم يحصل على خلفية النقاش في ملف المطار فقط، بل هو بسبب "الحساسية المفرطة" لدى السيد على الحوت وطيران الشرق الأوسط منذ سنوات طويلة.

وقال النائب عطية في ختام الاجتماع: "هنأنا الحوت على النجاح العالمي لهذه الشركة في هذه الظروف الصعبة. هناك تمن في أن يخفض سعر البطاقة، لأن الشركة هي جزء من النظام المالي في البلد. وكان هناك تفاهم حول عدد من النقاط، عن فك الحصرية وفتح شركات جديدة. أؤكد أن "الميدل إيست" شركة ناجحة ورائدة ويهمنا المحافظة عليها".