هؤلاء دخلوا مكتب رياض سلامة وسط "بلاغ توقيفه".. ومصدر أمني يعلق "ساخراً"

علّق "مرجع أمني بارز" على المشهد الذي حصل في قضية تبليغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من أجل الحضور أمام القضاء الفرنسي من قبل الضابطة العدلية.

وقال المرجعُ ساخراً: "كان يجب على المكلف بتبليغه أن يتواصل مع القناة التلفزيونية الفضائية التي سجلت معه مقابلة في التوقيت ذاته الذي كان من المفترض أن يبلّغ فيه، وكان من الأجدى أن تسلم مذكرة التبليغ الى الصحافيين الذين التقوه قبل يومين، لكان التبليغ حصل دون أي إشكال وإنتهت القضية".