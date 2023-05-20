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لبنان

قاضية مخذولة: "استعملوني وما سألوا عني"!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-05-2023 | 02:15
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نقل عن لسان القاضية غادة عون خلال لقاءات خاصة في الأيام الماضية مع شخصيات وقياديين حزبيين، إنّها "نادمة على كل تضحية بذلتها من أجل "جماعة بلا وفا وما بيقدرو"، مضيفةً: "استعملوني وبس شافوني وقعت، ما حدا سأل عني".
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وكانت عون كتبت عبر حسابها على "تويتر" مؤخراً: "بالأمس، وفي أحد برامج الـtalk show صاروا يتمسخروا ويضحكوا لانو غادة عون عملت بلاغ بحث وتحري لسلامة. ولمعلوماتكن أنا ادعيت عليه 3 مرات. يا عيب الشوم. ما بيلبقلكن الا القضاء الأجنبي حيث لا منظومة ولا حمايات ولا حصانات.. أما ان يتجرأ قاضي لبنان ويتصدى للمنظومة فهذا لا يغتفر ويكون عندها هذا القاضي مدعاة للسخرية والتهكم من قبل البعض، وللطرد من قبل البعض الاخر. مش خرجكن الا القضاء الأجنبي وانشالله بيجي من الصين ما بيهم. المهم نخلص من هذا الشر الكبير الذي خنق هذا البلد وشعبه وسبب انهياره، وهذا الشر لا يختصر بشخص انما بمنظومة كاملة متشعبة متجذرة في كل قطاعات هذا البلد. عسى ان تكون ملاحقة سلامة من قبل القضاء الأجنبي بداية النهاية.. يا رب".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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