جعجع - باسيل من جديد!

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يتوقّع وزير سابق أن يصل الأمر برئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل إلى "التلاقي والجلوس بحجّة جديدة لمنع وصول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية إلى بعبدا ضمن سيناريو سياسي وإنتخابي مدروس".