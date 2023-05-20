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لبنان

جعجع - باسيل من جديد!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-05-2023 | 02:45
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يتوقّع وزير سابق أن يصل الأمر برئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل إلى "التلاقي والجلوس بحجّة جديدة لمنع وصول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية إلى بعبدا ضمن سيناريو سياسي وإنتخابي مدروس".
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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