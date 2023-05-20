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لبنان

نائب سابق "يستهزئ" برئيس حزب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-05-2023 | 03:15
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تحدّث نائب سابق بإستهزاء عن المواقف الأخيرة لرئيس حزب "سيادي" في وقت دخلت فيه المنطقة في اتّفاقات وتسويات تاريخيّة"، معبّراً عن استيائه مما وصفه بـ"المقاربات الغبيّة التي يقوم بها رئيس الحزب طيلة السنوات الأخيرة".
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وقال هذا النائب في سياق حديثه عن رئيس الحزب ذاك: "رهاناته السابقة دفع ثمنها سنوات طويلة من القهر والعزلة القاهرة، ورهاناته الخاطئة الجديدة سيدفع ثمنها مجدداً".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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