كارثة تضربُ منزلاً في مدينة لبنانية.. صورٌ ترصد الأضرار!

نجا المُواطن صلاح القيسي وزوجته بأعجوبة إثر إنهيار سقف منزلهم بالقرب من ساحة القدس في صيدا.

وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صوراً توثق ما حصل داخل المنزل بعد الحادثة، إذ تبيّن أن الأضرار كبيرة جراء ما حصل.