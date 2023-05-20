عن التصدير من لبنان إلى دول الخليج.. وزيران يُعلنان أمراً مهماً

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أجرى وزيرا الصناعة والزراعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان وعباس الحاج حسن محادثات مع الوزراء المعنيين المشاركين في القمة العربية في جدة، وتم التأكيد في بيان صادر عن الوزيرين، أن "موضوع إعادة تصدير المنتجات الصناعية اللبنانية الى دول الخليج ولا سيما الى المملكة العربية السعودية، بات على السكة الصحيحة، ويتم العمل بشكل جدي ومتسارع حتى يعاد تأمين فتح الأسواق الخليجية أمام الصناعات اللبنانية".وثمّن الوزيران بوشكيان والحاج حسن "الاندفاعة العربية تجاه لبنان، التي ستترجم ايجابيات على الجميع في المرحلة المقبلة".