آخر موقف.. هكذا تحدّث نائب "حزب الله" عن فرنجيّة

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رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النّائب إبراهيم الموسوي، أن "رئيس تيار المرده سليمان فرنجية هو الشخصية المناسبة لرئاسة الجمهورية في هذه المرحلة"، وقال: "حزب الله يدعم فرنجية وحظوظه ترتفع يوماً بعد يوم".وخلال لقاء سياسي في بلدة سرعين الفوقا، اعتبر الموسوي أنّ "حزب الله يسعى في مجال الإصلاح الاقتصادي، وخاصة بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جامعة".وأضاف: "توالت الانتصارات على لبنان منها الانتصار والتحرير بتاريخ 25 أيار 2000، وانتصار آب 2006، وانتصار سوريا، وانتصارات غزة والقدس وفلسطين، وبعدها انتصار اليمن، وهذا ما يؤكد مقولة سماحة السيد حسن نصرالله: ولى زمن الهزائم وجاء زمن الانتصارات، واليوم أصبح محور المقاومة أمام قوة قادرة على وضع معادلات تجعل الاسرائيلي مقيد أمام قوة المحور الممانع".