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غرّد النائب جميل السيد على حسابه عبر "تويتر"، كاتباً: "للمعلقين الاغبياء، نحن لا نمدح ولا نشتم. نحن نصِف الواقع كما هو لتوعية الناس دونما زيادة او نقصان".وتابع: "نجاح قمّة الرياض في الشكل واضح، أمّا نجاحها في المضمون فيحتاج الى معجزة لتوحيد العرب".وختم تغريدته بالقول: "وزمن المعجزات إنتهى".