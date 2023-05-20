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لبنان

متى ترتفع درجات الحرارة؟

Lebanon 24
20-05-2023 | 03:41
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يسيطر على لبنان طقس ربيعي معتدل نهارًا ومائل الى البرودة ليلاً، مع بقاء درجات الحرارة ما دون معدلاتها، تكون الأجواء غائمة جزئيًا الى غائمة وتترافق مع تشكل ضباب على الجبال وهناك احتمال لتساقط مطر محليّ اليوم مع برق ورعد وثلوج على الجبال الشاهقة، لتعود الحرارة الى الارتفاع يوم الاثنين.
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اليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:

السبت:
١- الحرارة تتراوح بين ١٥ و ٢٣ ساحلًا وبين ٧ و ٢٠ بقاعاً وبين ٩ و ١٧ على الـ ١٠٠٠متر
٢- الجو: غائم جزئيًا الى غائم ويتشكّل ضباب على الجبال وتتساقط امطار محلية وثلوج خفيف على القرنة السوداء والمحيط
٣- الرياح: جنوبية غربية معتدلة سرعتها ما بين ٢٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة: السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠٪
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٣ hpa
٦- الرؤية متوسطة تسوء محليا جبلاً
٧- حال البحر: مرتفع ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة

الاحد: غائم جزئياً مع تشكل الضباب واحتمال رذاذ محلي وارتفاع محدود بدرجات الحرارة وتتراوح بين ١٥ و ٢٥ ساحلا  وبين ٩ و ١٨ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٤ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

الاثنين: غائم جزئيا وحار ومغبرّ مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة وتتراوح بين ٢٠ و ٣٣ ساحلا وبين ١٦ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية قوية وسرعتها بين ٤٠ و ٨٠كم/س
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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