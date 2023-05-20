Advertisement

لبنان

"مسؤول" يجول في شوارع بيروت.. من هو وما السبب؟

Lebanon 24
20-05-2023 | 03:51
A-
A+
Doc-P-1068920-638201767999591603.jpg
Doc-P-1068920-638201767999591603.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
جال محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود في عدد من مناطق مدينة بيروت يرافقه عدد من مديري المصالح ورؤساء الدوائر المعنية في بلدية بيروت وقائد فوج حرس المدينة، حيث تفقد الأعمال التي قامت بها دائرة السير في مصلحة الهندسة بمؤازرة فوج حرس مدينة بيروت منذ عدة أيام لجهة إزالة المخالفات والتعديات على الملك العام.
Advertisement
 
وشملت الجولة منطقة عائشة بكار-الزيدانية، منطقة وطى المصيطبة، منطقة المزرعة - شارعي بربور والإمام الأوزاعي، حيث تمت إزالة عدد من المخالفات وتعديات أصحاب المحال على الارصفة والطرق وعرض بضائعهم على الملك العام.
 
وخلال تفقد منطقة المزرعة العقارية، التقى المحافظ عبود عدداً من السكان الذين اشتكوا من وجود مبنى يستثمر دون ترخيص يقطنه أشخاص من جنسيات غير لبنانية ولا يستوفي شروط السلامة العامة وتفوح منه الروائح الكريهة بالإضافة الى الحشرات والقوارض التي تنتشر في داخله، وقد أمر المحافظ عبود بختم المبنى بالشمع الأحمر، حيث صدر في وقت لاحق من يوم أمس قرار حمل الرقم 475/ب قضى بإقفال المبنى بالشمع الأحمر وتم تنفيذ القرار في حينه بعد إخلاء المبنى .
 
وخلال الجولة، تم ضبط عدد من الدراجات النارية والكهربائية التي كانت تستعمل في أعمال نبش النفايات وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق أصحابها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-05-20
04:31 | 2023-05-20
04:17 | 2023-05-20
04:07 | 2023-05-20
04:00 | 2023-05-20
03:57 | 2023-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website