21
o
بيروت
21
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
20
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
21
o
بشري
20
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الصايغ: لبنان يجب أن ينتقل إلى مرحلة المحاسبة
Lebanon 24
20-05-2023
|
04:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ في حديث إذاعي أنّ "البلد يجب أن ينتقل الى مرحلة المحاسبة"، موضحاً أنَّ "ذلك يأتي ذلك من خلال التدقيق الجنائي ليس فقط في مصرف لبنان بل في الوزارات أيضا"، وقال: "
في أي دولة حول العالم يحاسب كل المسؤولين عن الفساد وما يحصل في لبنان أن فكرة تقبل الشواذ أصبحت فاضحة".
Advertisement
وشدد على "ضرورة عدم تضييع مسؤولية الآخرين وحصرها فقط بشخص حاكم مصرف لبنان فكثر ممن يتهمونه بحاجة هم أنفسهم الى محاسبة"، وأضاف: "من الضروري إيجاد مخرج قانوني لعدم الدخول في المجهول في حاكمية مصرف لبنان. ومن هنا ضرورة نؤكد على أهمية دعوة مجلس الوزراء للانعقاد لاتخاذ القرار الأنسب لحماية حقوق الناس والقطاع المالي، اذ هناك قرارات يجب ان تواكبها الحكومة كي لا تتأثر ودائع الناس والعملة الوطنية".
وتابع: "نحن مع تطبيق القوانين والدساتير بعيداً من تطييف الليرة. ما المشكلة اذا كان الحاكم شيعياً فالدولار هو نفسه في جيب المسيحي والمسلم والدرزي".
وعن القمة العربية، قال: "مهمة على كل المستويات، وبالنسبة للبنان فإنّ مدخل الحل هو انتخاب رئيس يكون عنوانه التوافق والعودة الى المنظومة الدولية والأخوة العربية، وان يكون اصلاحيا خصوصا وان الفراغ في السلطة اليوم كبير".
وأردف: "يتفق اللبنانيون انه لا بد من بناء دولة، فمصادرة البعض لبعض المناطق أصبح مرفوضاً اذ لا يمكن ان تتم تلبية الجميع كما هو الحال مع حزب الله الذي أصبح يعرف سقف الأمور خصوصا بعد الاتفاق السعودي الإيراني والقمة العربية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا البنك يوزّع مئات ملايين الدولارات على عملائه الشهر المقبل!
Lebanon 24
هذا البنك يوزّع مئات ملايين الدولارات على عملائه الشهر المقبل!
14:14 | 2023-05-19
19/05/2023 02:14:50
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرٌ جديد لـ"كرتونة البيض" في لبنان.. والمفاجأة بثمن "الفاهيتا"!
Lebanon 24
سعرٌ جديد لـ"كرتونة البيض" في لبنان.. والمفاجأة بثمن "الفاهيتا"!
04:07 | 2023-05-20
20/05/2023 04:07:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... الأمطار تتساقط بغزارة الآن
Lebanon 24
بالفيديو... الأمطار تتساقط بغزارة الآن
06:42 | 2023-05-20
20/05/2023 06:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"حساسية" جميل السيد تؤدي إلى "إشكال" مع الحوت.. وسجالٌ حاد يندلع!
Lebanon 24
"حساسية" جميل السيد تؤدي إلى "إشكال" مع الحوت.. وسجالٌ حاد يندلع!
01:15 | 2023-05-20
20/05/2023 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فادي الخطيب على سرير المستشفى... أجرى عمليّة جراحيّة صعبة وهذا وضعه الصحيّ الآن (صور)
Lebanon 24
فادي الخطيب على سرير المستشفى... أجرى عمليّة جراحيّة صعبة وهذا وضعه الصحيّ الآن (صور)
08:44 | 2023-05-20
20/05/2023 08:44:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:00 | 2023-05-20
أولويات لبنان الضاغطة حضرت في القمة العربية.. وخارطة طريق لحل ملف النازحين
12:43 | 2023-05-20
أحد أبرز قادة تنظيم القاعدة ومؤسسي خلاياه في قبضة الجيش.. هكذا تم توقيفه في دير عمار
12:14 | 2023-05-20
طوني فرنجية: اي معالجة للواقع لا بد من ان تبدأ من بوابة الاستحقاق الرئاسي
12:00 | 2023-05-20
في طرابلس.. اطلق النار عليه وأصابه برجله
11:39 | 2023-05-20
هذا الطريق مقطوع كلياً الأحد… إحذروا!
11:03 | 2023-05-20
بشرى من هيئة ادارة السير.. هذا موعد استئناف العمل بتسجيل السيارات
فيديو
ميقاتي من القمة العربية: نتطلع إلى رعاية المملكة للبنان ووقوف العرب إلى جانبه
Lebanon 24
ميقاتي من القمة العربية: نتطلع إلى رعاية المملكة للبنان ووقوف العرب إلى جانبه
09:50 | 2023-05-19
20/05/2023 19:59:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مالكها لبناني الأصل.. بيع نسخة من التوراة اختفت من سوريا بـ 38 مليون دولار! (فيديو)
Lebanon 24
مالكها لبناني الأصل.. بيع نسخة من التوراة اختفت من سوريا بـ 38 مليون دولار! (فيديو)
02:43 | 2023-05-18
20/05/2023 19:59:18
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته اللبنانية تُثير الجدل.. والجمهور غاضب شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته اللبنانية تُثير الجدل.. والجمهور غاضب شاهدوا الفيديو
23:30 | 2023-05-17
20/05/2023 19:59:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact