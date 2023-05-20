Advertisement

لبنان

تقريرٌ أجنبي عن لبنان.. إليكم ما قاله عن الدولار و "غسيل الأموال"!

Lebanon 24
20-05-2023 | 04:31
A-
A+
Doc-P-1068929-638201795419854173.jpg
Doc-P-1068929-638201795419854173.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت صحيفة "التايمز" تقريراً لمراسلها ريتشارد سبنسر قال فيه إنه مع انهيار الليرة اللبنانية، منذ التخلف عن سداد ديون الحكومة قبل 3 سنوات، تم تسعير السلع الاستهلاكية بالدولار بشكل متزايد.

Advertisement
وبحسب التقرير، فقد سُمح للمطاعم ببدء تلك الممارسة العام الماضي، وحذت حذوها شركات الهاتف والإنترنت ومحلات السوبر ماركت وأخيراً، الأسبوع الماضي، اتخذت محطات المحروقات الخطوة نفسها.

وتم استخدام هذه الممارسة لتحقيق الاستقرار في البلدان الأخرى التي تمر بأزمات في العقود الماضية، من أميركا اللاتينية إلى زيمبابوي. إلا أنّ البنك الدولي قال إن التغيير في لبنان لم يقترن بإصلاح اقتصادي، ومع احتفاظ البلاد بتقاليدها في النظام المالي المفتوح، فإنّ الاقتصاد النقدي بالدولار "يزيد من المخاطر".

وبحسب تقرير "البنك الدولي"، فقد "أدى الفشل المنهجي للنظام المصرفي اللبناني وانهيار العملة إلى اقتصاد كبير قائم على النقد بالدولار"، وأضاف: "إن ما يجري لا يهدد فقط بالمساس بفاعلية السياسة المالية والنقدية، ولكنه يزيد أيضا من مخاطر غسيل الأموال، ويزيد من السمة غير الرسمية، ويؤدي إلى مزيد من التهرب الضريبي".

كذلك، فقد أكد التقرير أن "الانهيار المالي، الذي تفاقم بسبب جائحة فيروس كورونا والانفجار الهائل في ميناء بيروت في آب 2020، هو الأكثر تطرفاً من أي بلد في العصر الحديث"، وأضاف: "لقد ارتفع معدل الفقر الرسمي من حوالى 40% من السكان إلى أكثر من 80% منذ التخلف عن سداد الديون في آذار 2020. مع هذا، فإنّ البنوك التي أقرضت مبالغ ضخمة من المال للبنك المركزي لدعم سعر الصرف تعرضت للتخلف وجمدت حسابات العملاء".

وأضافت "التايمز" في مقالها: "بدلاً من إجراء الإصلاحات الفورية، فقد حاول البنك المركزي إدارة الأزمة عن طريق الهندسة المالية الغامضة التي تنطوي على أسعار صرف مختلفة لأغراض مختلفة، والتي استغلها مساهمو البنوك لزيادة الثروة الخاصة بدلا من تثبيت أرباحهم النهائية.

وختم: "نتيجة لذلك، فإن العملة فقدت أكثر من 98% من قيمتها.. أكبر فئة نقدية، بقيمة اسمية 100,000 ليرة لبنانية، تساوي الآن 85 بنساً، بانخفاض عن 50 جنيها إسترلينيا قبل الأزمة". (التايمز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:11 | 2023-05-20
05:00 | 2023-05-20
04:00 | 2023-05-20
07:07 | 2023-05-20
07:05 | 2023-05-20
06:48 | 2023-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website