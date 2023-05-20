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لبنان
المفتي دريان: التضامن العربي مع لبنان يحفز اللبنانيين لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت
Lebanon 24
20-05-2023
|
05:00
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أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ان "وحدة الموقف العربي في إعلان جدة أعطى دفعا في تعزيز وتطوير العمل العربي المشترك الذي يعود بالنفع على الشعوب العربية، وأسهم في تنقية الأجواء وتوحيد الصف مما سينعكس إيجابيا على الصعيد العربي والإقليمي".
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ورأى في بيان، ان" تجاوز الخلافات العربية وعودة التضامن لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة من مخاطر العدو الإسرائيلي لحماية حق الشعب الفلسطيني وعودته الى أرضه المحتلة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وأشار الى ان "التضامن العربي مع لبنان يحفز اللبنانيين لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت، خصوصا ان الوطن لا يمكن أن يصمد ويستمر بدون رئيس وتشكيل حكومة جديدة وتفعيل عمل المؤسسات وعودة الاستقرار السياسي والاقتصادي والمعيشي"، مؤكدا ان "هذه مسؤولية جماعية تقع على عاتق النواب والمسؤولين في الوطن"،
وشدد على" أهمية الدور الذي قامت به المملكة العربية السعودية الداعم لقضايا الأمة و مصالحها في سبيل تحقيق الاستقرار على الساحة العربية".
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