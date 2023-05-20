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لبنان

القاضية عون ترد على "لبنان 24": فخورة بما انجزت ولست بحاجة الا لدعم ربي

Lebanon 24
20-05-2023 | 06:27
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صدر عن المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون البيان التالي:
 
"ردا على ما نشره موقع lebanon 24 اوضح ان عنوان الخبر الوارد على هذا الموقع والمنسوب الي "استعملوني وما سألوا عني" هو غير صحيح بتاتا ومن اختلاق أصحابه. اني اسف لنشر هذا العنوان تبعا لنشر التويت الاخير لي. انا لا احد يستعملني. عملي واستقامتي يشهدان لي، وحتى القرار الظالم الصادر عن المجلس التأديبي لم يجد في ملفاتي اية شائبة ليسأل عنها.
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 فجل ما نسب الي في هذا القرار، وبطلب من بعض المتضررين: مخالفة موجب التحفظ ، هذا الموجب لا يمكن ان يعني الحرمان من حق الدفاع عندما يتعرض القاضي للتهشيم، وانا لست الوحيدة الملزمة به على فرض تفسيره بمعناه الضيق. هذا الموجب يخالفه الكثير من القضاة كل يوم. اما التدخل مع احد القضاة فهو محض افتراء بكل ما للكلمة من معنى ولا اثبات عليه مطلقا. لي الفخر باني لا ولن اسمح لأي أحد أن يشوه صورتي او يستعملني انا فخورة بما انجزت حتى تاريخه وراسي مرفوع ولست بحاجة الا لدعم ربي".
 
 
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