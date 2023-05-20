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لبنان

الراعي إلى الأردن

Lebanon 24
20-05-2023 | 06:32
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يُغادر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، مساء الأربعاء إلى الأردن في زيارة رعوية تستمرّ حتّى صباح السبت.
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