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لبنان
الراعي إلى الأردن
Lebanon 24
20-05-2023
|
06:32
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يُغادر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، مساء الأربعاء إلى الأردن في زيارة رعوية تستمرّ حتّى صباح السبت.
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