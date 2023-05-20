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لبنان

العبسي: لتشكّيل ديناميّة جديدة في المجتمع تساهم بشكل طبيعي بإغناء الوطن فكريًّا وإنسانيًّا

Lebanon 24
20-05-2023 | 07:05
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شدد بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي خلال لقاءاته، على "ضرورة تشكّيل ديناميّة جديدة في المجتمع تساهم بشكل طبيعي بإغناء الوطن فكريًّا وثقافيّا وإنسانيًّا وهذا أمر إيجابي لأنّ التنوّع هو أساس حياة المجتمع وشرط تطوّره" .
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صعب 
 في هذا السياق التقى العبسي في المقر البطريركي في الربوة اللواء الركن بيار صعب الذي تداول مع العبسي في مستجدات الأمور في ظل الازمة المستشرية وضرورة العمل على الحد من تداعياتها من خلال مواكبة التطورات الحاصلة في المنطقة .


كذلك، استقبل العبسي وفد "مستقلّون من أجل لبنان"، واستمع منهم لشرح عن اللقاء وأهدافه المتجسّدة بخلق فسحة للحوار وتقديم الأفكار وإبداء الرأي للكوادر والفاعليّات التي تريد المساهمة في حل الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة التي يواجهها لبنان وليس لها مكان لتقديم هذه المساهمة، ويهدف اللقاء ليكون صلة وصل بين اللبنانيّين وخلق ورشة عمل من أجل إعادة الأمل للبنانيّين في مستقبل لبنان".

بدوره، رحّب العبسي  بهذا اللقاء "الذي يشكّل ديناميّة جديدة في المجتمع تساهم بشكل طبيعي بإغناء الوطن فكريًّا وثقافيّا وإنسانيًّا وهذا أمر إيجابي لأنّ التنوّع هو أساس حياة المجتمع وشرط تطوّره ولأنّ الانعزال والتقوقع هو انتحار. فالتنوّع هو في نظام الخلق والحياة وبه تستمر الحياة". ودعا العبسي التجمّع الى "تقديم أفكار جديدة في كلّ المجالات وصناعة خطاب جديد يعطي الأمل بأنّ نسير ببلدنا إلى الأمام ونواكب التغيّرات التي تحصل في العالم بأسره".
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