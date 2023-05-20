أصوات إنفجارات ستُسمع في هذه المنطقة.. ما القصة؟

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صدر عن المديّـرية العامّـة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّـة ما يلـــي:تعلن المديّرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه بتاريخ 22/5/2023، واعتبارًا من الساعة 08,00 ولحين الانتهاء، سيقوم خبراء من مكتب المتفجرات بتفجير أجسام متفجرة وتلف قذائف في حقل ميفدون- النبطيّة، حيث من المتوقّع أن يُسمع في المكان ومحيطه أصوات انفجارات متعدّدة.لذلك، يرجى من المواطنين أخذ العلم، وعدم الاقتراب من المكان المذكور حفاظاً على سلامتهم.