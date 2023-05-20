مصاب بطلق ناريّ وحالته حرجة... نقل شاب إلى المستشفى وهذا ما كشفته المعلومات الأوليّة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ المدعو ح.ح، أُدخل إلى مستشفى دار الامل الجامعي في بعلبك، وهو مصاب بطلق ناري في صدره وحالته حرجة.

وفي المعلومات الأوليّة، فقد حاول الإنتحار بإطلاق النار على نفسه.